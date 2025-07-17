– Олександре Григоровичу, Любеновіч залишив Ворсклу перед початком сезону. Минулого року він мав очолити Інгулець, але цього так і не сталося. Час уже пройшов, то, може, розповісте, що тоді сталося?

– Любеновіч у футболі – це як Тимошенко у політиці. Та – проблема у політиці, а цей – у футболі. Дайте Тимошенко посаду прем’єр-міністра і вона почне говорити, що Зеленський – це найкращий президент, а без посади їй все не так.

Я розмовляв із керівництвом Ворскли, коли вони приїжджали до нас на "товарняк", і можу сказати, що в полтавському клубі сталася така сама ситуація з Любеновічем, що свого часу у нас в Інгульці.

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– Так що тоді трапилося з Любеновічем в Інгульці?

– Ми з ним вже про все домовилися, я йому давав добро на всіх футболістів, яких він хотів. Єдине питання, яке залишалося – це зарплата. Я йому казав: "Давай обговоримо фінансові умови. Скільки ти хочеш отримувати?" Любеновіч відповідав: "Александр Григорьевич, зарплата для меня вообще не важна. Мне важно работать и показывать результат. Мы всегда договоримся, не переживайте".

Час іде, я йому кажу: "Приїжджай, заключимо контракт". – "Я сейчас за границей". Я питаю: "Я можу оголошувати тебе головним тренером Інгульця?" На що він відповів: "Конечно! Мы обо всем договоримся, зарплата не важна". Тут бац! Залишається два дні до початку чемпіонату, мені дзвонить Любеновіч і починає розповідати, скільки він хоче грошей отримувати. Коли я почув суму, у мене аж очі на лоб вилізли, ледь косоглазіє не получив.

Я кажу: "Ну як так? Ми ж із першого дня все обговорили". – "Нет! Я за такие деньги работать не буду". От точно таке саме відбулося у Ворсклі. У Любеновіча є така "фішка", що він не говорить спочатку, скільки хоче отримувати. Він все залишає на сам кінець, думаючи, що потім виходу у керівництва клубів вже не буде. Але вихід є завжди, – розповів Поворознюк в інтерв'ю Sport-express.ua.

Нагадаємо, Желько Любеновіч підтвердив, що причиною його швидкого відходу з посади головного тренера Ворскли стали погрози з боку агентів, які привели його у клуб. Через це фахівець навіть покинув Україну.

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