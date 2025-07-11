Вчора, 10 липня, головний тренер Ворскли Желько Любеновіч покинув посаду всього через 17 днів після призначення. За інфомацією UA-Футбол, причиною стала суттєва різниця у баченні розвитку команди між тренером і керівництвом клубу з Полтави.

Любеновіч покинув Ворсклу всього через 17 днів після призначення головним тренером – клуб офіційно пояснив причину

Зазначається, що власники клубу наполягали на роботі з молодими гравцями та вільними агентами з мінімальними зарплатами, прагнучи формувати склад, який можна буде вигідно продавати у майбутньому. Натомість Любеновіч мав амбітні плани швидкого повернення Ворскли до УПЛ і наполягав на серйозних трансферних угодах, надавши власний список потенційних новачків. Проте його пропозиції не були підтримані керівництвом.

Нагадаємо, Ворскла оголосила про призначення сербського фахівця 24 червня. Любеновіч казав, що керівництво клубу гарантувало фінансування, однак пізніше з'явилась інформація про відхід одразу 20 гравців. Наступну кампанію Ворскла розпочне в Першій лізі після несподіваної поразки від Кудрівки у перехідних матчах.

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