"Желько Любеновіч більше не головний тренер Ворскли. Як стало мені відомо, це рішення було ухвалене вчора. А вже сьогодні наставник попрощався з колективом.

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Вже завтра Ворсклі пообіцяли представити наступного головного тренера. Нагадаю, Любенович на цій посаді протримався менше місяця", – повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Ворскла підтвердила блискавичну відставку головного тренера. Желько Любеновіч повідомив клубу про бажання залишити Полтаву "за сімейними обставинами".

Керівництво Ворскли з розумінням поставилося до ситуації. Сторони потисли руки та побажали одне одному подальших успіхів. Ім’я нового головного тренера чоловічої команди обіцяють озвучити вже найближчим часом.

Нагадаємо, Ворскла оголосила про призначення сербського фахівця 24 червня. Любеновіч казав, що керівництво клубу гарантувало фінансування, однак пізніше з'явилась інформація про відхід одразу 20 гравців. Наступну кампанію Ворскла розпочне в Першій лізі після несподіваної поразки від Кудрівки у перехідних матчах.

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