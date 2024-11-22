"Мені не хотілося б, щоб Сербія зустрілася з Україною. Було б ідеально, якби сербська збірна залишилася у групі А і до неї ж увійшла українська, здолавши іншого суперника, який випаде їй за жеребом. На мою думку, найбільш підходящим варіантом для України в плей-офф буде Шотландія.

Жеребкування плей-офф Ліги націй: збірна України отримає суперника – онлайн-трансляція

Наскільки я пам'ятаю, в одному з останніх матчів між цими суперниками збірна України виграла на Хемпден Парк у Глазго з рахунком 3:1. Це був півфінальний поєдинок плей-оф чемпіонату світу 2022 року. На мій погляд, решта можливих суперників українців сильніша за Шотландію", – поділився Любеновіч у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України завоювала право боротися за вихід у найвищий дивізіон Ліги націй. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні. Потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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