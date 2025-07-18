– Яку ж зарплату Любеновіч хотів отримувати в Інгульці?

– У мене він хотів отримувати 200 тисяч гривень в місяць і щоб його помічники заробляли 180 тисяч. Хоча Лупашко в Інгульці працював за 80 тисяч гривень, а його асистенти отримували 60 тисяч.

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Я Любеновічу запропонував такі самі умови, які були в Лупашка, і сказав: "Я не можу підняти тобі зарплату в три рази". Любеновіч заявив, що за таку зарплату до нас не поїде, навіть домовлятися не захотів, хоча до цього казав, що "дєньгі нє проблєма" і для нього головне "показать результат". Його улюблена фраза, яка мене бісить: "Мы всегда договоримся. Дело не в деньгах". А у підсумку захотів 200 тисяч за два дні до початку чемпіонату!

До слова, я домовився із Пересоляком (власник Миная, – прим.), щоб він Любеновіча безкоштовно відпустив в Інгулець. Валєра без проблем пішов назустріч. А не так, як розказував потім Любеновіч – що його клуб не відпускав, чи що агенти погрожували. Ми з ним просто не зійшлися по зарплаті.

– А яку ж зарплату Любеновіч отримував у Минаї?

– 50 тисяч гривень, – розповів Поворознюк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні в українському футболі вибухнув гучний скандал: тренер Ворскли Желько Любеновіч покинув полтавський клуб вже через 17 днів після свого призначення, звинувативши агентів у погрозах в свій бік. Сербу навіть довелось покинути Україну, аби уникнути неприємностей і розправи через небажання виконувати вказівки футбольних махінаторів.

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