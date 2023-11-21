"Я заспокоївся з початком першого тренування. Хоча очікую, що в день матчу адреналін знову підвищиться. Все ж таки це особлива для мене особисто гра з двох причин.

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По-перше, дебютний матч як головного тренера Миная. По-друге, всі знають, хто саме тренує Кривбас. Для мене це по-справжньому принциповий матч.

Я дуже радий, що знову побачусь з Юрієм Миколайовичем та всім його тренерським штабом. Ми підтримуємо зв’язок, тож я буду щасливий цій зустрічі. Але ж сподіваюсь, що після завершення матчу радіти буду я", – цитує Любеновіча сайт Миная.

Нагадаємо, Любенович провів під керівництвом Вернидуба у Зорі 164 матчі, забив 27 голів та оформив 21 асист.

Варто зазначити, що Минай посідає останнє місце УПЛ. Закарпатці набрали лише 6 очок у 14-ти матчах, не здобувши жодної перемоги.

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