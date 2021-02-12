Лєвандовскі зізнався, кому присвячує перемогу Баварії на клубному ЧС
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Лідер Баварії Роберт Лєвандовскі у хвилини тріумфу не забув про своїх товаришів.
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"З Томасом Мюллєром все в порядку, у нього немає симптомів коронавірусу. Але, звичайно, ця новина була неприємною. Ми хотіли завоювати трофей для Томаса і решти гравців, які пропускали матч", – цитує Лєвандовскі журналіст Макіміліан Кох у Twitter.
Лєвандовскі став найкращим гравцем клубного чемпіонату світу
Нагадаємо, у фіналу клубного чемпіонату світ Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес та завоювала 6-й трофей за підсумками минулого сезону. Варто відзначити, що Роберт Лєвандовскі став найкращим гравцем турніру.
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