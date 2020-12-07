Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі має достатньо приводів для втіхи на фоні втраченої можливості здобути "Золотий м'яч".

Поляк визнаний найкращим футболістом 2020 року і за версією культового видання FourFourTwo.

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Процедура голосування дещо нагадувала "Золотий м'яч". Був опитаний 101 журналіст, який обирав п'ятірку найкращих гравців за підсумками року. Перше місце – 6 балів, друге – 4, третє – 3, четверте – 2, і п'яте – 1. Лєвандовскі здобув нищівну перемогу, ставши абсолютно найкращим у 87 зі 101 журналістів. У сумі зірка Баварії набрав 561 бал.

Додамо, що раніше Лєвандовскі визнали найкращим Goal, ESPN та низка інших авторитетних ресурсів.

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