Лєвандовскі завдяки дублю у ворота Фортуни оформив два неймовірних досягнення

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує вражати результативністю. Поляк двічі забив Фортуні в рамках 24-го туру.

Мюнхенці вдруге поспіль забили на Альянц Арені п'ять голів (тиждень тому постраждав Айнтрахт) і виграли десять матчів поспіль у всіх турнірах. Наразі Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті.

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Заслуга Лєвандовскі в результатах команди значна – після дубля у ворота Фортуни в активі поляка уже 43 голи в 37 матчах сезону у всіх турнірах. Це повторення його особистого рекорду в сезоні-2016/17, коли він забив 43 голи в 47 іграх.

Окрім того, Фортуна стала 17-ю командою Бундесліги в нинішньому сезоні, яка постраждала від голів форварда. Таким чином, Лєвандовскі вже забив усім командам ліги.

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