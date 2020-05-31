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Лєвандовскі завдяки дублю у ворота Фортуни оформив два неймовірних досягнення

09:32 255 Читать на русском
Лєвандовскі завдяки дублю у ворота Фортуни оформив два неймовірних досягнення
Роберт Лєвандовскі / Getty images

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує вражати результативністю. Поляк двічі забив Фортуні в рамках 24-го туру.

15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс
 
15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс

Мюнхенці вдруге поспіль забили на Альянц Арені п'ять голів (тиждень тому постраждав Айнтрахт) і виграли десять матчів поспіль у всіх турнірах. Наразі Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті.

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Заслуга Лєвандовскі в результатах команди значна – після дубля у ворота Фортуни в активі поляка уже 43 голи в 37 матчах сезону у всіх турнірах. Це повторення його особистого рекорду в сезоні-2016/17, коли він забив 43 голи в 47 іграх.

Окрім того, Фортуна стала 17-ю командою Бундесліги в нинішньому сезоні, яка постраждала від голів форварда. Таким чином, Лєвандовскі вже забив усім командам ліги.

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Німеччина Баварія - Фортуна Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія
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