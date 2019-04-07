Лєвандовскі зацікавив двох грандів АПЛ – він може знову працювати з колишнім наставником

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі може перейти в один з двох грандів АПЛ та зійтись зі своїм колишнім тренером.

Челсі та Ліверпуль націлились на Роберта Лєвандовскі, повідомляє Mirror. "Сині" вже контактували з представниками поляка.

Лєвандовскі забив 200-й гол у Бундеслізі – швидше за нього стільки наколотив лише легендарний Мюллер

Нагадаємо, "сині" перебувають під трансферним баном від ФІФА, але планують подати апеляцію в Лозанну та оскаржити рішення.

У Ліверпулі Роберт може зійтись зі своїм колишнім наставником Юргеном Клоппом, із яким вони разом двічі вигравали Бундеслігу, перебуваючи в Борусії Дортмунд.