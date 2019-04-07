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Лєвандовскі зацікавив двох грандів АПЛ – він може знову працювати з колишнім наставником

23:21 173 Читать на русском
Лєвандовскі зацікавив двох грандів АПЛ – він може знову працювати з колишнім наставником
Роберт Лєвандовскі / BBC Sport

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі може перейти в один з двох грандів АПЛ та зійтись зі своїм колишнім тренером.

Челсі та Ліверпуль націлились на Роберта Лєвандовскі, повідомляє Mirror. "Сині" вже контактували з представниками поляка.

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Нагадаємо, "сині" перебувають під трансферним баном від ФІФА, але планують подати апеляцію в Лозанну та оскаржити рішення.

У Ліверпулі Роберт може зійтись зі своїм колишнім наставником Юргеном Клоппом, із яким вони разом двічі вигравали Бундеслігу, перебуваючи в Борусії Дортмунд.

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