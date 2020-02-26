Лєвандовскі заслуговує на "Золотий м'яч", він на одному рівні з Мессі та Роналду, – Алаба

Захисник Баварії Девід Алаба розсипався у компліментах своєму зірковому одноклубнику Роберту Лєвандовскі.

"Чи можна Лєвандовскі порівнювати з Мессі і Роналду? Думаю, так. Він – гравець світового класу, нападник світового рівня. Ми всі знаємо, що він вміє забивати, а в матчі з Челсі він продемонстрував іншу свою сторону, роздаючи передачі. Він дуже важливий для Баварії, ми вдячні йому за те, що він є у нас.

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Роберт щотижня демонструє, що він – один з найкращих, а, може, і найкращий форвард у світі. Він забиває майже в кожній грі. Думаю, він заслуговує на те, щоб бути на вершині, щоб про нього говорили, як про Мессі та Роналду. Він заслуговує на "Золотий м'яч". Я бачу, як він працює кожен день. "Золотий м'яч" став би для нього заслуженою нагородою", – цитує Алабу Goal.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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