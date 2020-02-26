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Лєвандовскі заслуговує на "Золотий м'яч", він на одному рівні з Мессі та Роналду, – Алаба

14:55 350 Читать на русском
Лєвандовскі заслуговує на "Золотий м'яч", він на одному рівні з Мессі та Роналду, – Алаба
Лєвандовскі та Алаба / Reuters

Захисник Баварії Девід Алаба розсипався у компліментах своєму зірковому одноклубнику Роберту Лєвандовскі.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

"Чи можна Лєвандовскі порівнювати з Мессі і Роналду? Думаю, так. Він – гравець світового класу, нападник світового рівня. Ми всі знаємо, що він вміє забивати, а в матчі з Челсі він продемонстрував іншу свою сторону, роздаючи передачі. Він дуже важливий для Баварії, ми вдячні йому за те, що він є у нас.

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Роберт щотижня демонструє, що він – один з найкращих, а, може, і найкращий форвард у світі. Він забиває майже в кожній грі. Думаю, він заслуговує на те, щоб бути на вершині, щоб про нього говорили, як про Мессі та Роналду. Він заслуговує на "Золотий м'яч". Я бачу, як він працює кожен день. "Золотий м'яч" став би для нього заслуженою нагородою", – цитує Алабу Goal.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Золотий м'яч Челсі - Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Девід Алаба Девід Алаба
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