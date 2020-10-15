"Я не схожий на Лєвандовскі. Я увійшов в історію, я унікальний. Я говорю це з належною часткою скромності.

Розкішний перфоманс Лєвандовскі у відеоогляді матчу Польща – Боснія і Герцеговина – 3:0

Левандовскі забиває по 45-60 голів на рік. Те, що він робить, я робив шість або сім років поспіль. Я зараз би коштував 150 або 200 мільйонів євро", – цитує Жардела sport.pl.

Нагадаємо, ЗМІ називали Лєвандовскі головним претендентом на "Золотий м'яч-2020". Щодо Жардела, то він відомий у Європі своїми виступами за Порту у 1996-2000 роках.

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