Роберт Лєвандовскі змирився з тим, що почати підготовку доведеться таки у складі Баварії.

Сьогодні 33-річний поляк провів перше тренування з командою у міжсезоння.

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Лєвандовскі запізнився на 6 хвилин і останнім вийшов з роздягальні. Втім, у всьому іншому поводився звично, працював нарівні з усіма. Фізичні тести ветерана також не стали сюрпризом для клубних лікарів – Роберт дуже відповідально провів відпустку, повернувшись до роботи у розкішній формі.

Robert Lewandowski arrived 6 minutes late to the meeting point before training and was the last player to emerge from the dressing room onto the pitch. On the other hand, his performance tests yesterday showed that he was in top form as he worked hard during his vacation [@BILD] pic.twitter.com/lxQJNOetoK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 13, 2022

Нагадаємо, Лєвандовскі не приховує свого бажання перейти в Барселону, але каталонцям потрібно заплатити 50 млн євро. Баварія обрала жорстку позицію, маючи чинний контракт форварда ще на рік.

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