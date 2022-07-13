Лєвандовскі запізнився на перше літнє тренування з Баварією і не здивував лікарів після відпустки
Роберт Лєвандовскі змирився з тим, що почати підготовку доведеться таки у складі Баварії.
Сьогодні 33-річний поляк провів перше тренування з командою у міжсезоння.
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Лєвандовскі запізнився на 6 хвилин і останнім вийшов з роздягальні. Втім, у всьому іншому поводився звично, працював нарівні з усіма. Фізичні тести ветерана також не стали сюрпризом для клубних лікарів – Роберт дуже відповідально провів відпустку, повернувшись до роботи у розкішній формі.
Нагадаємо, Лєвандовскі не приховує свого бажання перейти в Барселону, але каталонцям потрібно заплатити 50 млн євро. Баварія обрала жорстку позицію, маючи чинний контракт форварда ще на рік.
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