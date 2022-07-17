32-річний німець в Instagram попрощався з поляком. "Всього найкращого у майбутньому! Це були особливі 8 років з багатьма голами й трофеями, злетами і падінням, але завжди з повагою та переможним духом", – написав форвард.

Барселона офіційно підтвердила перехід Лєвандовскі з Баварії

Особливу увагу підписників привернуло друге фото у дописі Мюллєра, де Лєвандовскі "опинився" на місці Майкла Джордана, а Томас – на місці Скотті Піппена. Легенди баскетболу свого часу виступали за Чикаго Буллз й посприяли 6 тріумфам в НБА.

Нагадаємо, Барселона заплатить Баварії за Роберта 45 мільйонів євро. Сам поляк підпише з "блаугранас" контракт на три роки з опцією продовження на один. Вже сьогодні має відбутись медичне обстеження.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж