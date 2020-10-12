У матчі 3-го туру Ліги націй Польща на власному полі приймала збірну Італії і зуміла втримати свої ворота на замку – фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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У складі "Кадри" з перших хвилин вийшов Роберт Лєвандовскі, який пропустив кілька попередніх поєдинків. На 83-й хвилині нападник Баварії покинув поле. Як виявилось, причиною заміни стала травма – пошкодження гомілкостопа, повідомляє видання Sport.pl. Лєвандовскі додивлявся гру на лаві запасних, при цьому його нога була загорнута в пакет з льодом.

Однак, як виявилось згодом, травма виявилась не такою серйозною і форвард зможе допомогти своїй команду у матчу 4-го туру ЛН проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться вже найближчої середи, 14 жовтня, о 21:45.

Цікаво, що Роберта замінили в офіційному матчі за національну команду вперше за п'ять років. Останній раз це сталося у вересні 2015 року у поєдинку проти Гібралтару (8:1).

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