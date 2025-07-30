Саудівська Аравія вже декілька сезонів мріє залучити Роберта Лєвандовскі до свого чемпіонату. Враховуючи, що у поляка залишився лише рік за контрактом з Барселоною, саудівці сподіваються оформити трансфер вже цього літа.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Саудівська Аравія готова запропонувати форварду контракт на три або чотири роки, а також "астрономічну зарплатню". Лєвандовскі декілька разів заявляв, що щасливий в Барселоні та не збирається покидати клуб.

"Кулес" теж готові продовжувати співпрацю з Робертом, але із розумінням поставляться, якщо він захоче покинути клуб. Зазначається, що відхід 36-річного форварда малоймовірний.

Нагадаємо, Лєвандовскі приєднався до Барселони у 2022 році. Загалом за "блаугранас" він відіграв у 147 матчах, в яких забив 101 гол та віддав 20 асистів. Роберт вигравав з клубом два титули чемпіона Іспанії, Кубок Іспанії та двічі Суперкубок.

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