toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРИ

Лєвандовскі залишив позаду Роналду і Мессі в голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

14:46 - Читать на русском
Лєвандовскі залишив позаду Роналду і Мессі в голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / Reuters

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі став найкращим за підсумками матчів 1/8 Ліги чемпіонів, які відбувалися минулого тижня.

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

Поляк випередив Ліонеля Мессі (Барселона), Кайла Вокера (Манчестер Сіті) та Кріштіану Роналду (Ювентус), інформує Twitter Ліги чемпіонів.

Лєвандовскі випередив Бензема у списку бомбардирів Ліги чемпіонів і зазіхає на місце іншої легенди Реала

Лєвандовскі у матчі-відповіді проти Челсі відзначився дублем та двома асистами, забезпечивши Баварії перемогу з рахунком 4:1. Зірка мюнхенців з 13 голами впевнено очолює перегони бомбардирів поточного розіграшу.

Додамо, що на стадії 1/4 фіналу Лєвандовскі та Мессі проведуть очну зутріч – 14 серпня Баварія протистоятиме Барселоні.

"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна

blog_ava
Дебютний матч Луческу в Динамо: трансфери, питання до 4-х гравців, 2 улюбленці та плутанина з іменами
13:10
6139
Теги
Роберт Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Ліга чемпіонів Баварія - Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
18
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?