Лєвандовскі залишив позаду Роналду і Мессі в голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Поляк випередив Ліонеля Мессі (Барселона), Кайла Вокера (Манчестер Сіті) та Кріштіану Роналду (Ювентус), інформує Twitter Ліги чемпіонів.
Лєвандовскі випередив Бензема у списку бомбардирів Ліги чемпіонів і зазіхає на місце іншої легенди Реала
Лєвандовскі у матчі-відповіді проти Челсі відзначився дублем та двома асистами, забезпечивши Баварії перемогу з рахунком 4:1. Зірка мюнхенців з 13 голами впевнено очолює перегони бомбардирів поточного розіграшу.
Додамо, що на стадії 1/4 фіналу Лєвандовскі та Мессі проведуть очну зутріч – 14 серпня Баварія протистоятиме Барселоні.
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