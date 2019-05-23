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Лєвандовскі закликав Баварію придбати Сане

11:10 678 Читать на русском
Лєвандовскі закликав Баварію придбати Сане
Лерой Сане / SportsJOE

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі вважає, що Лерой Сане може посилити мюнхенців.

"Сане – неймовірний гравець, який володіє величезним потенціалом. Я вже бачив, як добре він грає. Лерой – такий гравець, який миттєво може підсилити команду.

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Трансферне вікно ще не відкрилось, проте Баварія вже підписала двох гравців, але впевнений, що ми ще підсилимось. Баварія ще не сказала свого останнього слова на трансферному ринку", – передає слова Лєвандовскі Goal.com.

В поточному сезоні Лерой Сане провів 47 матчів у складі Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 18 асистами.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Німеччина Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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