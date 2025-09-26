Роберт Лєвандовскі відзначився голом у ворота Ов'єдо (3:1) у шостому турі Ла Ліги. Для 37-річного польського форварда забитий м'яч став 104 у футболці Барселони у всіх турнірах.

Лєвандовскі знадобилося 153 матчі, щоб оформити 104 голи. Під час виступів за Борусію Д поляк забив 103 м'ячі за 187 зустрічей, але тоді форвард був на 11 років молодшим.

Варто зауважити, що Лєвандовскі приєднався до "кулес" влітку 2022 року. З Барселоною нападник двічі здобував титул чемпіона Іспанії, вигравав Кубок Іспанії та двічі Суперкубок.

