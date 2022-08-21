Лєвандовскі вже на 44 секунді гри з Реалом Сосьєдад відкрив рахунок, забивши перший офіційний гол за каталонців.

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Гол зробив Алехандро Бальде, який протягнув м'яч майже через все поле та віддав на Роберта в штрафний – той легким дотиком закотив м'яч у ворота. Цікаво, що Лєвандовскі сьогодні, 21 серпня, святкує своє 34-річчя.

Зазначимо, що поляк влітку став гравцем Барселони та забивав за "блаугранас" в товариському матчі з Пумас. У грі 1-го туру з Райо Вальєкано Роберт, як і інші його партнери, не зміг забити.

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