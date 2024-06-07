"Лєвандовскі вже давно не той. Він вже з ярмарки футбольної. А наші всі "рєбята" ростуть і йдуть вперед у своєму розвитку. Однак, Польща точно не нижча класом за Україну, бо у них зараз сильніший внутрішній чемпіонат. Так, шкода, але нині Екстракляса краща, ніж УПЛ. Польський футбол на підйомі, розвивається. І у них, як і в нас, чимало гравців, які дуже непогано виступають у Європі.

Однак, представники збірної України, наші легіонери з Європи, значно зірковіші. Той же Довбик перевершив Лєвандовскі у Ла Лізі.

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А ще у нас є Мудрик, який ще не розкрив свій потенціал на повну. Не забуваємо і про Судакова, який буде намагатися максимально добре себе зарекомендувати. І Михайло, і Георгій зараз ще тільки формуються. Вони ще не показали свій повний потенціал.

От Роман Яремчук вже сформований футболіст, але в нього щось постійно йде не так: то травми, то ці переходи туди-сюди і він не грає стабільно ніде… Можливо, на Євро він нарешті покаже, що дійсно є бомбардиром.

Щодо Довбика, то він теж ще не повністю показав все, на що здатен. Певен, він, як не влітку, то згодом все ж перейде до ще більш серйозного клубу, ніж Жирона. Піде далі, на підвищення, матиме можливість ще гучніше заявити про себе. В нього всі задатки до того є.

Як резюме – якщо брати за іменами, то наша збірна індивідуально все ж переважає поляків", – заявив Кварцяний в коментарі Українському футболу.

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