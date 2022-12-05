Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі продовжить виступати за "кадру" лише у тому випадку, якщо головний тренер команди Чеслав Міхнєвіч подасть у відставку. Про це повідомляє Wyborcza.

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"Лєвандовскі встромив тренеру збірної Польщі ніж у спину", – пише видання, посилаючись на заяви Роберта після питань про його майбутнє у збірній. "Ми хочемо отримувати радість від гри. Коли ми тільки й робимо, що обороняємося, ні про яку радість не може бути й мови", – сказав форвард Барселони у розмові з TVP Sport.

Wyborcza назвала гру у виконанні збірної Польщі на ЧС-2022 "екстремальним антифутболом".

Сам Міхнєвіч на останній прес-конференції в Катарі розкритикував пресу за питання стосунків тренера з гравцями. "У мене чудові стосунки з Лєвандовскі", – заявив Чеслав.

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