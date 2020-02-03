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Лєвандовскі увосьме визнаний найкращим футболістом Польщі

12:49 412 Читать на русском
Лєвандовскі увосьме визнаний найкращим футболістом Польщі
Роберт Лєвандовскі / Твіттер ФК Баварія

Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі знову удостоївся високої нагороди на батьківщині.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим футболістом Польщі у 2019 році за версією престижного місцевого журналу "Piłka Nożna", повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу. 31-річний футболіст здобув це визнання вже восьмий раз (вперше – у 2011 році).

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"Кожен приз, кожна відзнака – це не лише підтвердження того, що варто було витискати з себе максимум, але ще й додаткова мотивація працювати ще важче наступного року. Дуже дякую за нагороду та звання Футболіста року 2019 у Польщі. Дякую всім шанувальникам за підтримку, завдяки вам я сильніший", – написав гравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лєвандовскі вже забив 22 голи у 20 матчах і повторив рекорд Бундесліги 1967 року, який раніше належав Герду Мюллеру: в сезоні 1972/73 легенда Баварії теж забив 22 м’ячі у 20 поєдинках.

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Każda nagroda, każde wyróżnienie to nie tylko potwierdzenie, że warto było dawać z siebie wszystko, ale to także dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy w kolejnym roku. Bardzo dziękuje za nagrodę i tytuł Pilkarza Roku 2019 w Polsce, a także wskazanie Reprezentacji Polski, której jestem kapitanem - drużyną roku #PiłkaNożna. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, dzięki Wam jestem silniejszy #Polska #RL9 Each award is not only a confirmation that it was worth the work, but it is also an additional motivation to work even harder. Thank you very much for the award and the title of Footballer of the Year 2019 in Poland, as well as for naming the Polish National Team of which I am the captain - the team of the year #PiłkaNożna. Thank you to all supporters, thanks to you I am stronger!

Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9)

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