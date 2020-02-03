Лєвандовскі увосьме визнаний найкращим футболістом Польщі

Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі знову удостоївся високої нагороди на батьківщині.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим футболістом Польщі у 2019 році за версією престижного місцевого журналу "Piłka Nożna", повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу. 31-річний футболіст здобув це визнання вже восьмий раз (вперше – у 2011 році).

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"Кожен приз, кожна відзнака – це не лише підтвердження того, що варто було витискати з себе максимум, але ще й додаткова мотивація працювати ще важче наступного року. Дуже дякую за нагороду та звання Футболіста року 2019 у Польщі. Дякую всім шанувальникам за підтримку, завдяки вам я сильніший", – написав гравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лєвандовскі вже забив 22 голи у 20 матчах і повторив рекорд Бундесліги 1967 року, який раніше належав Герду Мюллеру: в сезоні 1972/73 легенда Баварії теж забив 22 м’ячі у 20 поєдинках.

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