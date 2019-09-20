Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги у серпні

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі отримав титул найкращого гравця чемпіонату Німеччини у серпні.

Бундесліга на своєму офіційному сайті опублікувала результати голосування за звання найкращого гравця у стартових турах чемпіонату.

Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів

Перемогу здобув форвард чинних чемпіонів Роберт Лєвандовскі. Суперниками поляка були Юя Осако (Вердер), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг), Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд), Жонатан Шмід (Фрайбург) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг). Втім, нападник Баварії випередив своїх конкурентів завдяки сімом голам у стартових чотирьох турах першості.

Нагадаємо, Лєвандовскі встиг відзначитися забитим м'ячем і у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду