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Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги у серпні

22:41 62 Читать на русском
Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги у серпні
Роберт Лєвандовскі / Reuters

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі отримав титул найкращого гравця чемпіонату Німеччини у серпні.

Бундесліга на своєму офіційному сайті опублікувала результати голосування за звання найкращого гравця у стартових турах чемпіонату.

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Перемогу здобув форвард чинних чемпіонів Роберт Лєвандовскі. Суперниками поляка були Юя Осако (Вердер), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг), Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд), Жонатан Шмід (Фрайбург) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг). Втім, нападник Баварії випередив своїх конкурентів завдяки сімом голам у стартових чотирьох турах першості.

Нагадаємо, Лєвандовскі встиг відзначитися забитим м'ячем і у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

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Німеччина Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія
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