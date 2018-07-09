Лєвандовскі визначився, де продовжить кар'єру, – ЗМІ

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього.

Польський нападник не покине склад "ротен" у літнє трансферне вікно, запевняє Bild.

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За інформацією видання, він передумав іти з Баварії та вирішив залишитися у складі мюнхенців. Боси німецького гранда вже знають про таке рішення Лєвандовскі та погодилися з ним.

Раніше повідомлялося, що 29-річний нападник хоче змінити Бундеслігу на АПЛ, Лігу 1 або Ла Лігу. Зокрема, серед претендентів на Роберта називали французький ПСЖ, англійські Манчестер Сіті та Челсі.

У сезоні 2017/18 Роберт Лєвандовскі провів за Баварію 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 41 м'яч.