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Лєвандовскі вишукано осоромив відразу двох суперників – момент дня у кваліфікації на Євро-2020

10:21 609 Читать на русском
Лєвандовскі вишукано осоромив відразу двох суперників – момент дня у кваліфікації на Євро-2020
Роберт Лєвандовскі / Getty images

Прес-служба УЄФА визначила найяскравіший епізод ігрового вікенду у кваліфікації на Євро-2020.

 

Відзнаку отримали дії нападника збірної Польщі Роберта Лєвандовскі, який майстерно розібрався з двома суперниками, прокинувши їм м'яч поміж ніг.

Євро-2020: Польща у напруженому матчі розійшлась миром з Австрією і залишилась на першій сходинці групи G

Відзначимо, що ефектні дії поляка не допомогли його команді здобути перемогу. Поєдинок завершився без забитих м'ячів.

Такий результат дозволив Польщі зберегти першу сходинку у групі G і набрати 13 очок, Австрія з 10 пунктами залишилась третьою.

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Теги
Євро-2020 Польща - Австрія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Польща Польща Відеоновини
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