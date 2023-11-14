Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі прокоментував епізод з Ламіном Ямалом в матчі проти Алавеса (2:1) у 13 турі чемпіонату Іспанії.

"Коментувати особливо нічого, це була повна випадковість. Мої стосунки з Ламіном? Багато разів з ним розмовляв, навіть під час матчу проти Алавеса, допомагав йому, давав поради.

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Те, що іноді на полі щось говорять, підказують або навіть кричать, щоб було краще чутно – це нормально. Що стосується жесту, то це цілковита випадковість, я б не став тут шукати прихований підтекст чи друге дно.

Іспанська преса живе подібними новинами, ситуаціями, які перебільшуються або інтерпретуються по-своєму. Це незначні речі, які не мають сенсу.

Не хочу виправдовуватися, для мене це дуже банальні речі, які не мають сенсу. Я почуваюся нерозумно, навіть просто обговорюючи це. Не хочу нічого пояснювати, тому що пояснювати тут нічого. Закриймо тему", – цитує поляка Sport.pl.

Нагадаємо, що між Лєвандовскі та Ямалом було непорозуміння під час матчу з Алавесом. Поляк розраховував на пас, але юний нападник вирішив пробити сам. Після епізоду Ламін протягнув руку, щоб помиритися, а Роберт проігнорував партнера.

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