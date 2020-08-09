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Лєвандовскі випередив Бензема у списку бомбардирів Ліги чемпіонів і зазіхає на місце іншої легенди Реала

14:09 - Читать на русском
Лєвандовскі випередив Бензема у списку бомбардирів Ліги чемпіонів і зазіхає на місце іншої легенди Реала
Роберт Лєвандовскі / Getty images

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує покращувати свою статистику виступів у Лізі чемпіонів.

Дубль у ворота Челсі допоміг польському нападнику обійти Каріма Бензема у гонці бомбардирів за всю історію ЛЧ та вийти на 4 місце, інформує офіційний Твіттер мюнхенців.

Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1

Тепер у активі Лєвандовскі 66 м'ячів, що на один більше, ніж у форварда Реала. Поляк має всі шанси обійти екс-зірку мадридців Рауля (71 гол), що посідає 3 місце, ще в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Друге місце у аргентинця Ліонеля Мессі (115), а перше – у португальця Кріштіану Роналду (130).

Нагадаємо, Баварія обіграла Челсі в 1/8 ЛЧ з загальним рахунком 7:1. Роберт Лєвандовскі відзначився двома голами та стількома ж асистами.

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Ліга чемпіонів Роберт Роберт Лєвандовскі Ліонель Ліонель Мессі Карім Карім Бензема Кріштіану Кріштіану Роналду Баварія Баварія
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