Нападник вже вирушив до Маямі, де "синьо-гранатові" розпочали своє заокеанське турне.

Роберт Лєвандовскі прагне якомога швидше офіційно завершити перехід у Барселону. Після прощання з Баварією нападник повернувся до Іспанії, де разом із сім'єю проводив відпустку. Із Мальорки поляк транзитом через Мадрид вилетів до Флориди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Саме там вже перебуває Барселона на чолі з президентом клубу Жоаном Лапортою. Лєвандовскі у США пройде медогляд і підпише контракт з "синьо-гранатовими". Якщо все пройде успішно, то 33-річний форвард зможе дебютувати за Барсу вже у середу, 20 липня. О третій ночі за київським часом каталонці зіграють проти Інтера Маямі.

Нагадаємо, Барселона заплатить Баварії за Лєвандовскі 45 млн євро без урахування бонусів. Обидва клуби вже підтвердили домовленість. Роберт підпише угоду на 4 сезони і зароблятиме більше, ніж у Мюнхені.

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