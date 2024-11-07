Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі відзначився дублем у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2).

36-річний поляк на 43-й хвилині зустрічі вивів команду вперед, зробивши рахунок 2:1. За 10 хвилин нападник збільшив перевагу в рахунку до 3:1.

Дубль Лєвандовскі у відеоогляді матчу Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Цей забиитй мʼяч став 99-м для Роберта Лєвандовскі в Лізі чемпіонів, повідомляє 433.

Більше тільки у Кріштіану Роналду (140) та Ліонеля Мессі (129). Лєвандовскі забиває в середньому 0,8 гола за матч у турнірі, у Мессі цей показник складає 0,79, а у Роналду – 0,77.

Robert Lewandowski is one goal away from making it goals as he continues his fire form under Hansi Flick pic.twitter.com/OBnrCrxdtV — 433 (@433) November 6, 2024

Барселона розбила друзів Росії, Аталанта перемогла в Німеччині, екс-суперник Динамо здобув першу перемогу – ЛЧ