Лєвандовскі відзначився видатним гольовим досягненням у ЛЧ – попереду тільки Роналду і Мессі
7 листопада 13:50 - Читать на русском
Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі відзначився дублем у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:2).
завершено
83’ Фелісіо Мілсон
Іньїго Мартінес 13’
Рафінья 55’
Фермін Лопес 76’
13’ Іньїго Мартінес
55’ Рафінья
76’ Фермін Лопес
83’ Фелісіо Мілсон
36-річний поляк на 43-й хвилині зустрічі вивів команду вперед, зробивши рахунок 2:1. За 10 хвилин нападник збільшив перевагу в рахунку до 3:1.
Дубль Лєвандовскі у відеоогляді матчу Црвена Звезда – Барселона – 2:5
Цей забиитй мʼяч став 99-м для Роберта Лєвандовскі в Лізі чемпіонів, повідомляє 433.
Більше тільки у Кріштіану Роналду (140) та Ліонеля Мессі (129). Лєвандовскі забиває в середньому 0,8 гола за матч у турнірі, у Мессі цей показник складає 0,79, а у Роналду – 0,77.
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