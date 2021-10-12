Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі розповів про роль Хосепа Гвардіоли на шляху до звання одного з найкращих нападників світу.

"Гвардіола навчив мене дивитися на футбол по-іншому. Розуміти рух, тактику, як її використовувати в футболі. Після роботи з Гвардіолою я розмірковую в футболі інакше, тому що бачу гру з боку, з іншого кута. Я розумію, хто помилився, хто зіграв краще, як бути на крок попереду суперника.

Лєвандовскі оцінив свої шанси на "Золотий м'яч-2021"

Ми спілкувалися, він часто пояснював мені тактику, говорив: "Я не можу допомогти тобі стати сильнішим як нападнику, тому що ти і так гарний, але можу допомогти команді доставити м'яч у штрафний, а там ти вже знаєш, що робити", – поділився Лєвандовскі в інтерв'ю Marca.

До слова, поляк у 10 матчах у складі Баварії в поточному сезоні відзначився 13 забитими м'ячами та асистом.

"Безсоромні": найскандальніший гол року покінчив з духом гри – Мбаппе провокує теорії змови в іспанських ЗМІ