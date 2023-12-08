"Я не замислююся про те, що вже виграв або що зробив. У мене все ще є це відчуття і та пристрасть всередині. Думаю, що ще можу грати у футбол три-чотири роки, тому що фізично я відчуваю себе дуже добре.

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Протягом своєї професійної кар'єри я зустрічав неймовірних тренерів. Не знаю, скільки гравців можуть сказати, що працювали під керівництвом таких видатних людей. Мені пощастило, тому що я навчився багато чому. Після завершення кар'єри буде складно.

Стати тренером? Це дуже важка професія. Не впевнений, що готовий на всі 100% бути зосередженим на футболі. Я говорю це зараз, але через п'ять-сім років я буду сумувати за роздягальнею, запахом і всією цією атмосферою, і скажу: "Добре, можливо, я спробую", – цитує поляка Marca.

Нагадаємо, що чинна угода Роберта Лєвандовскі з Барселоною діє до 2026 року. Нещодавно іспанська преса повідомляла, що каталонці роздумують над тим, щоб продати поляка влітку наступного календарного року.

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