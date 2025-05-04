Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі може зіграти в матчі-відповіді півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Гансі Флік може розраховувати на Лєвандовскі в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Інтером, інформує Mundo Deportivo. Повідомляється, що 36-річний польський нападник повернувся до тренувань у загальній групі Барселони.

Барселона зіткнулася з величезною проблемою перед ЛЧ з Інтером – Флік придумав план і втратив дебютанта через травму

Згідно з джерелом, ймовірно, Роберт почне матч проти "неррадзуррі" на лаві запасних, але може з'явитися на полі в разі потреби. Очікується, що Ферран Торрес вийде в стартовому складі на позиції форварда.

Матч Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня. У першій зустрічі було зафіксовано нічию 3:3.

Новий Гаррінча, герой 8-мільйонного хіта з Фліком, заміна Лєвандовскі: переможці Юнацької ЛЧ і не тільки