Лєвандовскі повернувся до тренувань з Барселоною, але, можливо, не вийде в стартовому складі на матч проти Леванте. Про це інформує Diario Sport. Ферран Торрес вийде на поле з перших хвилин, тоді як Левандовскі, ймовірно, залишиться на лаві запасних.

"Це може бути початком кінця": відомий лікар поставив Лєвандовскі страшний діагноз

Нагадаємо, що 8 серпня поляк отримав травму лівого підколінного сухожилля. Він пропустив матч Кубка Гампера проти Комо, а також зустріч 1-го туру Ла Ліги проти Мальорки.

Раніше відомий краківський фізіотерапевт і остеопат Кшиштоф Ямка заявляв, що такі травми стануть більш поширеними, особливо з огляду на вік гравця.

