Напередодні збірна Польщі програла Аргентині з прийнятним рахунком та вийшла до плей-офф ЧС-2022. В 1/8 фіналу суперником "Кадри" стануть чинні чемпіони світу французи.

ЧС-2022: Франція та Аргентина отримали суперників у 1/8 фіналу

"Франція – фаворит. Ми знаємо, які у них гравці, але ми маємо скористатися цим, постаратися зробити все можливе та боротися. Ми знаємо, що Франція – чинні чемпіони світу, і що вони можуть виграти ще один Мундіаль.

Насамперед нам справді потрібно додавати, якщо ми хочемо створити їм проблеми, і, зокрема, пропонувати більше можливостей в атаці. У них чудова команда, але ми бачили їхню гру проти Тунісу. Тож все можливе. Для нас це буде величезним викликом. Доведеться грати краще, ніж сьогодні", – цитує Лєвандовскі RMC Sport.

Аргентина розтоптала Польщу, а друг України став героєм, вигравши дуель у Мессі – "Кадра" прослизнула в плей-офф ЧС-2022