Лєвандовскі вдруге став батьком – зірка Баварії похизувався фото з новонародженою

У родині нападника Баварії Роберта Лєвандовскі поповнення. Дружина подарувала поляку донечку, яку назвали Лора.

Про радісну звістку повідомив сам щасливий татусь у своєму Інстаграмі: "Привіт, крихітко! Ласкаво просимо у світ, Лоро! Молодець, матусю".

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Додамо, що форвард збірної Польщі одружений з професіональною каратисткою Анною Лєвандовскі. 4 травня 2017 року у пари народилася перша донька – Клара.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію влітку 2014 року з дортмундської Борусії на правах вільного агента. У нинішньому сезоні 31-річний поляк зіграв 23 матчі чемпіонату Німеччини, в яких став автором 25 забитих м'ячів і віддав три результативні передачі.

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