Баварія розпочала підготовку до сезону, а Лєвандовскі, чекаючи трансферу в Барселону, також працює з командою. У середу Роберт запізнився на тренування на 6 хвилин, сьогодні поляк приїхав на 2 хвилини пізніше потрібного часу, повідомляє Bild.

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Німецька преса припускає, що таким чином Лєвандовскі висловлює мовчазний протест. На першому тренуванні форвард явно не викладався, але вже на другому показав готовність працювати на повну та дружньо розмовляв з партнерами, додає журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, 33-річний нападник ще у травні відкрито заявив про свій намір покинути Мюнхен і приєднатись до Барселони. Але каталонцям потрібно заплатити 50 млн євро. Баварія обрала жорстку позицію, маючи чинний контракт форварда ще на рік.

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