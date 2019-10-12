Лєвандовскі в 10 разів кращий за мене, – Клозе розхвалив зіркового поляка

Колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе засипав компліментами форварда Баварії Роберта Лєвандовскі.

"Лєвандовскі трохи схожий на мене, але він кращий за мене як форвард в 10 разів. Це нападник, який вміє все. Він б'є з обох ніг, сильний в повітрі і володіє прекрасним ударом", – цитує Клозе Sport Bild.

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Нагадаємо, Мірослав Клозе виступав за мюнхенський клуб з 2007-го по 2011-й рік. Зараз він очолює Баварію U17.

Додамо, що саме німцю належить рекорд чемпіонатів світу за кількістю забитих голів. У 23-х матчах на чотирьох Мундіалях він відзначився 16 разів.

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