У середу, 16 липня, Федерація футболу Польщі оголосила про призначення Яна Урбана на посаду головного тренера команди. Це автоматично означає, що Роберт Лєвандовскі повертається до "кадри" – капітан команди відмовлявся приїжджати, поки Польщу тренує Міхал Пробеж.

Лєвандовскі офіційно отримав нового тренера в збірній Польщі – попередній позбавив Роберта капітанської пов'язки

Як інформує Przegląd Sportowy, Роберт перебуває в розпорядженні нового тренера. Він більше не збирається бойкотувати "кадру". Якщо Урбан вирішить, що Лєвандовскі йому потрібен, і викличе його на майбутні збори, форвард Барселони, скоріше за все, приїде.

4 вересня Польща зустрінеться з Нідерландами, а 7 вересня – з Фінляндією.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер