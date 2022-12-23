Хаві Ернандес та його тренерський штаб все ж отримали не надто приємні новини перед відновленням іспанського чемпіонату.

16 листопада дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації дискваліфікував поляка на 3 матчі через витівки у 14 турі Прімери проти Осасуни (2:1). Форвард заробив два "гірчичники" й нібито зневажливо поставився до арбітра, щось показавши пальцем біля носа.

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Барселона подала апеляцію, але апеляційний комітет її відхилив. Каталонці пішли ще далі – в Спортивний арбітражний суд Іспанії. Проте і там апеляція не була прийнята, повідомляє CCMA. Відтак Лєвандовскі точно не братиме участь у матчах Ла Ліги проти Еспаньйола, Атлетіко та Бетіса (31 грудня, 8 та 12 січня відповідно).

Нагадаємо, підопічні Хаві пішли на перерву лідерами чемпіонату Іспанії. Роберт забив за "синьо-гранатових" 18 м'ячів у всіх турнірах, зігравши 19 поєдинків.

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