Лєвандовскі та Ямал не поїдуть у збірні на Лігу націй – один ризикує пропустити і матч ЛЧ проти суперника Шахтаря
Два ключові гравці Барселони отримали пошкодження прямо перед паузою на збірні.
Роберт Лєвандовскі та Ламін Ямал не поїдуть у збірні Польщі та Іспанії відповідно, оскільки зазнали травм.
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36-річний центрфорвард відіграв повний матч проти Реал Сосьєдада, але пізніше у нього виявили проблеми з попереком. Орієнтовний термін відновлення Лєвандовскі – 10 днів. Ямал пропустив гру Барси через пошкодження щиколотки. 17-річний вінгер вибув на 2-3 тижні.
Якщо травма Лєвандовскі може бути навіть вигідною для Барселони, то з Ямалом все не так просто. За найгіршого сценарію перлина "кулес" ризикує пропустити матчі проти Сельти і Лас-Пальмаса в Ла Лізі, а також 5-й тур ЛЧ проти Бреста (26 листопада).
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