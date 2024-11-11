Два ключові гравці Барселони отримали пошкодження прямо перед паузою на збірні.

Роберт Лєвандовскі та Ламін Ямал не поїдуть у збірні Польщі та Іспанії відповідно, оскільки зазнали травм.

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36-річний центрфорвард відіграв повний матч проти Реал Сосьєдада, але пізніше у нього виявили проблеми з попереком. Орієнтовний термін відновлення Лєвандовскі – 10 днів. Ямал пропустив гру Барси через пошкодження щиколотки. 17-річний вінгер вибув на 2-3 тижні.

Якщо травма Лєвандовскі може бути навіть вигідною для Барселони, то з Ямалом все не так просто. За найгіршого сценарію перлина "кулес" ризикує пропустити матчі проти Сельти і Лас-Пальмаса в Ла Лізі, а також 5-й тур ЛЧ проти Бреста (26 листопада).

COMUNICADO MÉDICO



Lamine Yamal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre dos y tres semanas



Robert Lewandowski tiene una lesión lumbar. El tiempo de baja aproximado es de 10 días pic.twitter.com/EBIkgeILyV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 11, 2024

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