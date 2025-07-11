Перед завершенням сезону Ламін Ямаль здивував новою зачіскою, перефарбувавшись в білий колір. Гаві вирішив теж піти на експеримент з фарбою.

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Але іспанці не єдині, хто вирішив змінити імідж. Влітку Роберт Лєвандовскі та Войцех Щенсни теж перефарбували волосся, наслідувавши приклад молодих партнерів з Барселони. Польський голкіпер, виклавши світлину з новою зачіскою, відзначив одноклубників та написав: "Ми всі робимо помилки".

Нагадаємо, Барселона незабаром розпочне підготовку до нового сезону. Першим суперником "кулес" на зборах буде японський Кобе. Зустріч запланована на 27 липня.