Ректор приватного Університету соціальних наук у Лодзі був затриманий під час вручення підробленого диплома одному зі студентів в обмін на 2,5 тисячі злотих. Як повідомляє meczyki.pl з посиланням на видання Onet, до розгляду справи можуть додати Лєвандовскі, Мілік та Гуральські, які також отримали дипломи цього університету.

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Зазначається, що нападник Баварії, за документами, мав захищати свій диплом 24 березня 2018 року – наступного дня після товариського матчу Польщі та Нігерії. Подружжя Лєвандовські не коментували ситуацію, проте ректор університету та хірург Еміль Єнджевський (друг родини Роберта) зазначили, що форвард збірної Польщі отримав диплом соціальних наук.

Також у справі фігурують Мілік та Гуральські. У випадку з Аркадіушем поліція виявила фотографію атестату середньої школи, який був виданий на ім'я його брата Лукаша. Сам нападник відмовився коментувати ситуацію.

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