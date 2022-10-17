Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі став першим володарем трофею імені Герда Мюллера. Він видається гравцю, який забив найбільше голів за клуб та збірну в офіційних матчах за сезон.

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Минулого сезону Лєвандовскі забив 57 голів в іграх за Баварію та збірну Польщі.

А от чинний форвард Баварії Садьйо Мане отримав приз імені Сократеса. Цей приз вручається "за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами". Мане був відзначений за гуманітарні акції в його рідній країні – Сенегалі.

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