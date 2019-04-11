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Лєвандовскі та Коман побились на тренуванні Баварії

20:19 805 Читать на русском
Лєвандовскі та Коман побились на тренуванні Баварії
Роберт Лєвандовскі та Кінгслі Коман / соцмережі

Нападники Баварії Роберт Лєвандовскі та Кінгслі Коман побились під час тренування.

Під час тренування Баварії сталась сутичка між нападниками Кінгслі Команом та Робертом Лєвандовскі, повідомляє Bild.

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Поляк почав критикувати француза, і їхня розмова переросла в бійку. Ніклас Зюлє та Жером Боатенг перші спробували розборонити своїх партнерів, але не змогли цього зробити, і втрутитись довелось усій команді.

Після інциденту Ковач вирішив продовжити тренування з обома гравцями на полі. Клуб не хоче коментувати ситуацію.

Теги
Німеччина Баварія Баварія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Кінгслі Коман Кінгслі Коман
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