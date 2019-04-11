Лєвандовскі та Коман побились на тренуванні Баварії

Нападники Баварії Роберт Лєвандовскі та Кінгслі Коман побились під час тренування.

Під час тренування Баварії сталась сутичка між нападниками Кінгслі Команом та Робертом Лєвандовскі, повідомляє Bild.

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Поляк почав критикувати француза, і їхня розмова переросла в бійку. Ніклас Зюлє та Жером Боатенг перші спробували розборонити своїх партнерів, але не змогли цього зробити, і втрутитись довелось усій команді.

Після інциденту Ковач вирішив продовжити тренування з обома гравцями на полі. Клуб не хоче коментувати ситуацію.