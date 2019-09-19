Лєвандовскі та Баварія встановили історичні рекорди Ліги чемпіонів

Німецький клуб у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів вже встиг перевершити своє ж досягнення за кількістю перемог у стартових турах, а Роберт Лєвандовскі забив 200-ий гол у всіх турнірах.

У першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів на стадіоні Альянц-Арена мюнхенська Баварія розгромила бєлградську Црвену Звезду (3:0). Відзначилися Роберт Лєвандовскі, Кінгслі Коман і Томас Мюллер. Ця перемога стала для мюнхенського клубу 16-ю поспіль у стартових матчах головного європейського турніру, що є рекордом Ліги чемпіонів. При цьому колишнє досягнення також належало німецькій команді.

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Окрім того, Роберт Лєвандовскі став єдиним гравцем, що забиває у стартовому матчі Ліги чемпіонів протягом останніх чотирьох сезонів. Для Лєвандовскі цей м'яч став 200-м за Баварію у всіх турнірах. Для досягнення цієї позначки 31-річному футболістові знадобилося 249 матчів.

Нагадаємо, баварці набрали 3 очки і очолили турнірну таблицю групи B, їх опоненти по вчорашньому матчі мають нуль очок і посідають останню сходинку. У наступному турі Баварія зіграє з Тоттенхемом. Зустріч відбудеться 1 жовтня в Лондоні.

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