Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі встанови рекорд IFFHS, забравши одразу 4 нагороди (раніше максимально один гравець отримував по 2 статуетки – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду).

Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА

Поляк переміг у номінаціях: "Найкращий гравець світу", "Найкращий бомбардир у топ-лігах", "Найкращий бомбардир за підсумками календарного року" та "Найкращий бомбардир у міжнародних турнірах".

"Стати першим футболістом, який отримав 4 нагороди IFFHS за один рік, – велика честь! Дуже дякую всім, хто супроводжував мене у моїй футбольній пригоді", – написав Роберт в Instagram.

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