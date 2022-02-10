Лєвандовскі став найкращим одразу у 4-х номінаціях від IFFHS – поляк побив рекорди Мессі та Роналду
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) традиційно підбила підсумки 2021 року.
Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі встанови рекорд IFFHS, забравши одразу 4 нагороди (раніше максимально один гравець отримував по 2 статуетки – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду).
Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА
Поляк переміг у номінаціях: "Найкращий гравець світу", "Найкращий бомбардир у топ-лігах", "Найкращий бомбардир за підсумками календарного року" та "Найкращий бомбардир у міжнародних турнірах".
"Стати першим футболістом, який отримав 4 нагороди IFFHS за один рік, – велика честь! Дуже дякую всім, хто супроводжував мене у моїй футбольній пригоді", – написав Роберт в Instagram.
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