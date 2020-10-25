"Я сподіваюся, що ми ще довго зможемо підтримувати цю форму. Ми завжди хочемо показувати наш найкращий футбол. Якщо у нас є шанси на перемогу – як це було сьогодні – ми намагаємося якомога раніше вирішити результат матчу.

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Після 3:0 все вже було вирішено, тому в решту 30 хвилин ми могли трохи зменшити оберти. Статистика для мене не так важлива. Я повністю зосереджений на команді і на грі. У поточній ситуації, коли ми граємо кожні три дні, потрібно дотримуватися обережності. До кінця року нам належить зіграти у величезній кількості матчів", – поділився Лєвандовскі у коментарі офіційному сайту Баварії.

До слова, Лєвандовскі провів у поточному сезоні 8 матчів у складі Баварії, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти.

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