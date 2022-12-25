"Це залежить не від мого здоров'я, а від аспектів, які оточують футбол. Я знаю, що буду готовий, якщо захочу бути там, але ще занадто рано ухвалювати рішення. Залишилося три з половиною роки, а не чотири. Це багато, і зараз я зосереджений на наступному чемпіонаті Європи у 2024 році. Після поразки з Барселоною в матчах проти Баварії та Інтера в Лізі чемпіонів, зосередимось на тому, щоб більше не програвати такі матчі.

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Це болюча частина сезону, і я сподіваюся, що наступний сезон буде краще. У нас було багато травм, але проти Баварії та Інтера ми припускались помилок. Ціну, яку довелося заплатити – виліт з Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що могли б зробити краще, і я впевнений, що наступний сезон буде кращим крок за кроком, будемо рухатися вперед. Це наша мета, і я сподіваюся, що зрештою ми виграємо титули", – поділився Лєвандовскі в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Зауважимо, що Роберт у поточному сезоні зіграв за Барселону в 19 поєдинках, в яких відзначився 18 голами. На чемпіонаті світу-2022 Лєвандовскі зіграв у всіх 4 поєдинках, в яких відзначився 2 голами та 1 асист.

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