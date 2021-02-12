Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі долучився до єдиного забитого гола у ворота Тігрес – щоправда, не зовсім за спортивним принципом.

Єдиний гол у зустрічі був забитий Бенжаменом Паваром, якому м'яч скинув польський форвард. Арбітри переглянули відеоповтор на предмет можливого офсайду в Лєвандовскі, проте не помітили гри рукою.

Баварія – Тігрес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"Чудове рішення, якщо він потрапив у офсайд, але ненавмисна рука Лєвандовскі також карається", – зазначив екс-арбітр ФІФА Антоніо Родрігес у твіттері .

Нагадаємо, мюнхенці мінімально обіграли мексиканський Тігрес (1:0) та стали Клубними чемпіонами світу. Окрім цього, Баварія виграла Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубки Німеччини та УЄФА.

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"TODA MANO OFENSIVA ES FALTA"



Por lo menos así lo estipula el reglamento de la FIFA:



El balón le pegó en el brazo a Robert Lewandowski, entonces:



¿Por qué no invalidaron el gol del Bayern München?#MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/OyZbhbq3vL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 11, 2021