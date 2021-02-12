Лєвандовскі рукою приніс Баварії 6-й трофей – екс-арбітр ФІФА оцінив резонансний епізод
Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі долучився до єдиного забитого гола у ворота Тігрес – щоправда, не зовсім за спортивним принципом.
Єдиний гол у зустрічі був забитий Бенжаменом Паваром, якому м'яч скинув польський форвард. Арбітри переглянули відеоповтор на предмет можливого офсайду в Лєвандовскі, проте не помітили гри рукою.
Баварія – Тігрес – 1:0 – відео гола та огляд матчу
"Чудове рішення, якщо він потрапив у офсайд, але ненавмисна рука Лєвандовскі також карається", – зазначив екс-арбітр ФІФА Антоніо Родрігес у твіттері .
Нагадаємо, мюнхенці мінімально обіграли мексиканський Тігрес (1:0) та стали Клубними чемпіонами світу. Окрім цього, Баварія виграла Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубки Німеччини та УЄФА.
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